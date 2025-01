È terminata 1-1 Atalanta-Juve, recupero della 19ª giornata di Serie A. Primo tempo di studio per le due squadre con poche occasioni da una parte e dall'altra. Ripresa a ritmi decisamente più alti con i bianconeri che hanno trovato il vantaggio con Kalulu (54').

Reazione rabbiosa della Dea che trova il pareggio con Retegui, tornato al gol dopo essere stato fuori per infortunio. La Juve, al tredicesimo pareggio in campionato, frena l'Atalanta con la squadra di Gasperini che aggancia l'Inter, che ha due partite in meno, al secondo posto.