"Sempre meno sud in Serie A? È un dato oggettivo che dimostra come evidentemente ai progetti sportivi del sud, pur ringraziando le società che si sono impegnate fino in fondo per arrivare al massimo risultato, manchi qualcosa. Ma credo comunque sia un fatto incidentale". Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, a margine di un evento a piazza di Siena. "Negli ultimi anni le squadre del sud erano maggiormente rappresentate, ma immagino che la sfida alla prossima stagione sia già ripartita - ha aggiunto -.