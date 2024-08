Gazzetta: “Thuram uragano a Genova. Per il decollo dell’Inter serve il vero…”

Thuram il più convincente in casa Inter all'esordio a Genova: ecco chi invece serve in fretta al top tra i nerazzurri di Inzaghi

Falsa partenza per i Campioni d’Italia: vittoria sfumata all’ultimo assalto di un ottimo Genoa: 2-2. La Gazzetta dello Sport oggi si sofferma su chi ha convinto e chi meno in casa Inter .

Il francese è uscito dai blocchi, come una pallina dal dritto di Sinner. Due gol bellissimi, 5 tiri in porta su 7 dell’Inter, 5 duelli aerei vinti su 5: un uragano. Arrivato per completare il pianeta Lautaro, ha sorpreso nell’anno dello scudetto e a Marassi è stato la luna intera: cacciatore di profondità, divaricatore di spazi, ma anche 9 vero da gol. In questo stato consente a Lautaro, tornato tardi al lavoro, di ritrovare la condizione migliore e soccorre anche gli altri reparti, perché la sua pressione serve alla difesa e i suoi strappi aiutano una mediana, ancora in rodaggio, a rialzare la palla.