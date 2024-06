UFFICIALE / Gattuso è il nuovo allenatore dell’Hajduk Spalato

Quando sembrava fatta per Ivan Juric all'Hajduk Spalato, il tecnico si è tirato indietro dopo aver detto sì al ds Kalinic e il club croato ha trovato l'accordo con un altro allenatore. Si tratta di Gennaro Gattuso, che in Italia ha allenato la sua ex squadra, il Milan, e il Napoli. L'ex campione del mondo è reduce dall'esperienza all'OM, in Francia e ha accettato la panchina della società croata. Nella scorsa stagione l'interista Perisic è tornato a giocare proprio a Spalato nel club che lo aveva lanciato.