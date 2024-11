"L’Inter sceglie il campionato e si prende tre punti Champions con un gol. Il colpo perfetto. Turnover spinto per presentarsi energici da Conte. Rigore vincente di Calhanoglu che è tornato al centro del villaggio e si vede. Un bel catenaccio, non ci sono altre parole per definirlo, nel finale disegnato da Inzaghi con un inedito 5-4-1. Dalle cifre sembrerebbe una sofferenza totale: quattordici angoli, 63 per cento di possesso, 70 di vantaggio territoriale, tutto per l’Arsenal che controlla, si compiace di aggredire, schiaccia, ma non riesce a fare mai male per davvero. Una parata di Sommer, due respinte dei guerrieri Bisseck e Dumfries. I Gunners non sono reduci da un bel periodo, vanno per inerzia, davanti non hanno un serial killer dell’area, e sbattono su una difesa blindata come ai bei tempi. Bisseck ci mette il fisico, De Vrij la posizione e Dumfries quando parte sembra un treno. Unico dubbio: perché, dopo un quarto d’ora all’assalto, con traversa di Dumfries, questo ripiegarsi all’indietro? Comunque, Inter e Atalanta sono rimaste le ultime due di Champions a non prendere ancora un gol. E la classifica sorride soprattutto a Inzaghi: c’è soltanto il Liverpool davanti, poi Inter a 10 punti in compagnia originalissima di Sporting, Monaco e Brest. Ora il Napoli, senza perdere di vista chi sta dietro: perché prima di parlare di sfida scudetto ce ne corre", analizza La Gazzetta dello Sport.