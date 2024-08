Valentin Carboni è pronto a rinnovare con l’Inter, per poi salutare destinazione Marsiglia: ecco tutte le cifre e i dettagli finali

Valentin Carboni è pronto a rinnovare con l’Inter, per poi salutare destinazione Marsiglia. Ecco tutti i dettagli e le cifre dell’operazione secondo le informazioni di Tuttosport.

"Prima la firma sul rinnovo del contratto con l’Inter sino al 30 giugno del 2029, a 1.5 milioni di euro a stagione, poi, nel primo pomeriggio, lo sbarco a Marsiglia. Il diciannovenne si trasferirà in prestito oneroso, per un milione di euro, alla corte di De Zerbi, col riscatto fissato a 36 milioni più bonus e il contro-riscatto fissato in favore dei campioni d’Italia stabilito a 40 milioni di euro.