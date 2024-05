Notizie e aggiornamenti solo sull'Inter? Affatto. Nella sezione "Le Rivale" potrete trovare tutti gli aggiornamenti delle principali squadre che contenderanno il titolo ai nerazzurri. Aggiornamenti sia sulle squadre nazionali e che internazionali che affronteranno l'Inter nelle principali competizioni europee o amichevoli. Le rivali dei nerazzurri Probabili formazioni, news di mercato, rumors, notizie in costante aggiornamento non solo sull'Inter ma anche sulle avversarie dei nerazzurri. Un modo per rimanere sempre aggiornati sull'universo interista con uno sguardo nei ritiri delle altre squadre.