Il Corriere dello Sport elenca alcuni dati emblematici: "Il lungo periodo di assenza di due pilastri come Pavard e Acerbi al momento non sta intaccando i numeri di un reparto capace di blindare la porta a doppia mandata a prescindere da chi va in campo. Dopo il pirotecnico 4-4 in campionato con la Juve di fine ottobre, l'Inter infatti ha subito appena 3 reti in tutte le competizioni, evidenziando una tenuta formidabile grazie alle parate di Sommer, alle prestazioni dei difensori e alla schermatura del centrocampo. Una conquista resa possibile grazie al contributo di tutta la squadra e che non conosce eguali nemmeno nel resto d'Europa, visto che i nerazzurri sono la rosa con più clean-sheet mandati in archivio in stagione (16) nei cinque principali campionati europei.