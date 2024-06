Il tecnico nerazzurro ha trasformato il centrocampista in un top player: per lui è incedibile

Dopo la conquista della storica seconda stella, Simone Inzaghi sperava di vivere un'estate più tranquilla rispetto alle precedenti, ovvero da quando è diventato allenatore dell'Inter. Invece in questi giorni è l'interesse del Bayern Monaco ad agitare il tecnico nerazzurro. "Quanto sta accadendo intorno a Calhanoglu rischia di mandargli di traverso le vacanze (i due si erano sentiti prima degli Europei e Inzaghi ha trovato un giocatore tranquillo e concentrato su quell’obiettivo, senza captare nulla che riguardasse il mercato). Di nuovo, come successo nelle tre precedenti esperienze da quando è in nerazzurro", sottolinea Tuttosport.