Come un congedo, affidato ad una docuserie, nella quale intervengono i suoi ex giocatori, stelle di prim'ordine del firmamento calcistico, ma anche l'ex fidanzata, i familiari più stretti, a conferma della vita "movimentata" di Sven Goran Eriksson, in eterno bilico tra sport e gossip, amore per il calcio e per le belle donne, e che oggi - nonostante la sua condizione di malato terminale per un tumore al pancreas - ha comunque la forza e la serenità per invitare chi gli vuole bene a "sorridere e vivere la vita sino in fondo".