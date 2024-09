Dopo la vittoria di Udine, l'Inter si prepara per l'esordio casalingo in Champions League. Domani sera a San Siro arriva la Stella Rossa, Inzaghi pensa a qualche cambio nella formazione nerazzurra.

"Archiviato il successo di Udine, l’Inter si è rimessa a sudare con la Stella Rossa nel mirino. Ieri mattina i nerazzurri si sono allenati ad Appiano con la classica divisione tra chi ha giocato la partita di sabato e chi non vi ha preso parte: lavoro di scarico per i primi, seduta regolare per tutti gli altri. Inzaghi ha ruotato contro l’Udinese e ruoterà anche domani sera a San Siro, per la seconda partita della prima fase di Champions contro i serbi: probabili cambi in ogni reparto. In difesa potrebbe trovare spazio De Vrij, entrato nella ripresa a Udine e schierato da Inzaghi sul centrodestra.