Il gol di Lautaro, poi, ha permesso all'Inter di sbloccare la partita ma la mancanza di cinismo ha impedito alla squadra di Inzaghi di chiuderla. "Trovato il gol, Inzaghi ha immediatamente cominciato con i cambi, per risparmiare le energie in vista dell’Arsenal (out Lautaro, Barella e Bastoni), ma anche per far riavviare il motore a Calhanoglu. Solo che la partita non era ancora finita. L'Inter non è riuscita a chiuderla. E il Venezia, che ci ha creduto fino alla fine, perché poco non faceva lo scherzetto. Sospiro di sollievo per Bisseck, che si era fatto colpevolmente sovrastare da Sverko sul cross di Haps", la chiosa del CorSport.