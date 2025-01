Prima conferenza stampa in via Rosellini per Ezio Maria Simonelli, presidente di Lega Serie A, dopo l'assemblea di oggi. Questo il passaggio in cui ha parlato anche dell'ipotesi di violazione della clausola compromissoria da parte del Napoli: "Il procedimento ex art. 700 era stato fatto dal Napoli e dall'ex consigliere Blandini. Il Napoli, resosi conto dell'errore procedurale, perché è vero che il ricorso era stato fatto nei miei confronti, ma come presidente di Lega, si è ritirato. Ieri sera ho sentito De Laurentiis, posso dire che è un capitolo chiuso".