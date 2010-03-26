FC Inter 1908

A Tutto Mourinho

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MOURINHO, LACRIME E BACI AI TIFOSI

D. Mari

Mourinho esulta e lancia baci ai tifosi interisti, senza trattenere le lacrime: al termine della vittoria in finale Champions col Bayern, abbracci in campo al Bernabeu tra tutti i giocatori, con il…

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S.SIRO SARA' SEMPRE CASA TUA

A. D. Felice

Caro José non so se leggerai mai questo mio articolo. Sicuramente avrai ricevuto tutti i messaggi che i tifosi interisti ti stanno mandando in questi giorni di passione. Telelombardia e Antenna 3…

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E MOU RIFIUTO' LA CORONA...

E. A. Provenzano

Ad un giorno da Inter-Bayer c'è già chi, per ironia oppure no, vuole renderlo re. Nella conferenza stampa di rito un giornalista inglese offre allo Special One una corona chiedendogli di indossarla.

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NOSTALGIA DI MOU

S. Bertagna

Facciamo la domanda al contrario. Come si dice nostalgia in portoghese? Saudade. Alla domanda se fosse nostalgico, Jose Mourinho ha risposto così*:"Io non provo nostalgia. Non sono il portoghese…

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UNO PER TUTTI E TUTTI PER MOURINHO

E. A. Provenzano

"Mourinho a vita" o almeno "con noi fino al dicembre 2012". Perché un allenatore 'Special' così renderebbe facile pure gestire la tanto proclamata (dai Maya) fine del mondo. Qualcuno in mezzo allo…

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PRIMO TITULO!

A. D. Felice

La serata perfetta caro Jose’. Non tanto per la conquista del “titulo” minore tra quelli che possiamo vincere quest’anno, ma per come è stata vinta la partita e per le risposte che ancora una volta il…

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MOURINHO, TROPPO AVANTI PER QUESTO CALCIO

G. Montopoli

A volte sembra che invece di parlare di calcio si discuta quotidianamente di fisica quantistica. Ci sono piccoli accorgimenti che la Federazione potrebbe prendere in considerazione, minime variazioni…

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FIATO ALLE TROMBE!!!

G. Montopoli

Hanno aperto le gabbie, ora parlano tutti, tutti hanno da dire la loro sulla gara dell'Olimpico di ieri sera che ha visto una sola squadra in campo, l'INTER, non a caso prima in classifica, annientare…

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L'OLIMPICO INNEGGIA A MOU CON UNO STRISCIONE...

S. Bertagna

Da stasera l'allenatore portoghese dell'Inter potrà dire di avere qualche fan in più. In un Olimpico quasi completamente nerazzurro si è giocata Lazio-Inter, sfida importantissima per la vetta della…

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COMUNQUE VADA QUEST'ANNO, MOU HA GIA' VINTO.

A. D. Felice

A tutt’oggi siamo in una situazione “strana”. Possiamo fare il “triplete” oppure “zeru tituli”. Due situazioni diametralmente opposte, che pero’ hanno un comune denominatore: Mou ha già vinto,…

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MOURINHO: "SONO INNAMORATO DELL'INTER E DEI SUOI FANS"

A. D. Felice

Il suo pensiero l'aveva gia espresso al termine della partita contro il Barcelona, ma Josè Mourinho non fa più mistero ormai della sua fede nerazzurra. Dopo aver baciato lo stemma in conferenza stampa…

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ADDIO REAL, MOURINHO PROLUNGA FINO AL 2013

A. D. Felice

Mourinho al Real Madrid o al Chelsea o in giro per il Mondo a godersi i soldi meritatamente guadagnati a Milano? Tutti lo pensano, i non interisti lo vogliono ma sarà difficile se non impossibile. Si…

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MOU A TESTA ALTA, BALOTELLI NO

E. A. Provenzano

E poi non dite che non l'aveva detto. Mourinho, solo perché ha la maledetta colpa di essere Mourinho, è stato attaccato, discusso, messo alla gogna (mediatica) quando ha provato a spiegarglielo: "Caro…

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MOU SI PREPARA ALLA GUERRA...IN SILENZIO

S. Bertagna

Che Mourinho non parli più in campionato (proprio in questa rubrica avevamo azzardato l'ipotesi centrando in pieno il suo modus operandi...) non è una notizia. Se in un primo momento questo silenzio…

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MOU DIVENTA UN PERSONAGGIO WALT DISNEY

E. A. Provenzano

Da allenatore a fumetto. Mourinho entra nella "hall of fame paperolesi" cioè nella lista delle celebrità diventate protagoniste delle storie del giornalino più amato dai bambini, "Topolino". Il…

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E MOU CHIESE AD AYROLDI "PERCHE' ESULTI?". GIA', PERCHE'?

E. A. Provenzano

Ricapitoliamo. I due punti persi ieri sera a Firenze fanno male. Figuriamoci se seguiti dal solito incidente non proprio diplomatico. Mediaset Premium aveva lanciato la notizia, la Gazzetta dello…

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E IL CAMP NOU FISCHIA MOURINHO

E. A. Provenzano

L'Italia torna a far parte del "final four" di Champions dopo due anni e grazie all'"odiatissima" Inter di Mourinho. (L'ultima semifinalista era stata il Milan nel 2007). La squadra nerazzurra non…

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UNA DOMANDA NASCE SPONTANEA...

S. Bertagna

L'unica persona che sembra provare del sano rammarico per quanto accaduto durante l'era Calciopoli pare essere proprio Josè Mourinho. "L'Inter lotta con tante cose" ha dichiarato oggi. Una di queste è…

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ECCO IL MOU ALLENATORE. NON ERA QUELLO CHE TUTTI VOLEVANO?

S. Bertagna

Chissà in quale direzione si scateneranno opinionisti e addetti ai lavori dopo questa chiarissima dichiarazione di guerra di Mou. Rimpiangeranno il gesto delle manette? Penseranno a quando le sue…

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BALOTELLI: "HO RAGIONE IO E NON CHIEDO SCUSA. RACCONTERO' TUTTO"

A. D. Felice

«Non sono così stupido da saltare cinque partite: se avessi dovuto chiedere scusa lo avrei chiesto dopo la prima: Avendo ragione io, non chiedo scusa». Lo ha detto Mario Balotelli intervenendo…

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A QUALCUNO (MOU) PIACE CALDO...

S. Bertagna

Nel campionato italiano ci sono poche certezze, ma da quelle non si prescinde. Una di queste è sempre stata la presunta arroganza di Mourinho. Il giornalismo Rai, mai fazioso e di parte, dopo…

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DI MOU SI PARLA SEMPRE: SIPARIETTO TRA MAZZARRI E VARRIALE...

S. Bertagna

Il silenzio dell' allenatore portoghese va riempito con qualsiasi cosa. Durante la trasmissione Stadio Sprint alla domanda di Varriale se Ranieri fosse un grande allenatore, Mazzarri ha colto…

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MOU E' IL MOMENTO DI FAR SENTIRE IL RUMORE AI NEMICI

S. Bertagna

C’era una volta il Mourinho mediatico, brillante e agguerrito. L’incantatore delle folle, il re delle conferenze stampa, il tecnico senza peli sulla lingua. Zero politicamente corretto. All’inizio…