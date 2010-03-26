MOURINHO, LACRIME E BACI AI TIFOSI
Mourinho esulta e lancia baci ai tifosi interisti, senza trattenere le lacrime: al termine della vittoria in finale Champions col Bayern, abbracci in campo al Bernabeu tra tutti i giocatori, con il…
Mourinho esulta e lancia baci ai tifosi interisti, senza trattenere le lacrime: al termine della vittoria in finale Champions col Bayern, abbracci in campo al Bernabeu tra tutti i giocatori, con il…
Caro José non so se leggerai mai questo mio articolo. Sicuramente avrai ricevuto tutti i messaggi che i tifosi interisti ti stanno mandando in questi giorni di passione. Telelombardia e Antenna 3…
Ad un giorno da Inter-Bayer c'è già chi, per ironia oppure no, vuole renderlo re. Nella conferenza stampa di rito un giornalista inglese offre allo Special One una corona chiedendogli di indossarla.
In Spagna la spacciano come l'intervista del secolo, ma in realtà Josè Mourinho, anche nella chiacchierata esclusiva con i giornalisti di Marca, ribadisce quanto detto nei giorni scorsi. Nel suo…
Facciamo la domanda al contrario. Come si dice nostalgia in portoghese? Saudade. Alla domanda se fosse nostalgico, Jose Mourinho ha risposto così*:"Io non provo nostalgia. Non sono il portoghese…
"Mourinho a vita" o almeno "con noi fino al dicembre 2012". Perché un allenatore 'Special' così renderebbe facile pure gestire la tanto proclamata (dai Maya) fine del mondo. Qualcuno in mezzo allo…
Josè Mourinho commenta le parole di Ranieri e il gesto dell'allenatore nel pre Roma-Inter. Il tecnico ha fatto vedere in pullman (complimenti al giocatore che ha fatto uscire il tutto!!!) IL…
C'è un'altra frase da inserire tra le "perle" di Josè Mourinho. Ieri sera, prima di lasciare lo stadio Olimpico, fermato nel parcheggio(dalle immagini di Telelombardia sembra così), Mou viene braccato…
La serata perfetta caro Jose’. Non tanto per la conquista del “titulo” minore tra quelli che possiamo vincere quest’anno, ma per come è stata vinta la partita e per le risposte che ancora una volta il…
A volte sembra che invece di parlare di calcio si discuta quotidianamente di fisica quantistica. Ci sono piccoli accorgimenti che la Federazione potrebbe prendere in considerazione, minime variazioni…
Hanno aperto le gabbie, ora parlano tutti, tutti hanno da dire la loro sulla gara dell'Olimpico di ieri sera che ha visto una sola squadra in campo, l'INTER, non a caso prima in classifica, annientare…
Da stasera l'allenatore portoghese dell'Inter potrà dire di avere qualche fan in più. In un Olimpico quasi completamente nerazzurro si è giocata Lazio-Inter, sfida importantissima per la vetta della…
A tutt’oggi siamo in una situazione “strana”. Possiamo fare il “triplete” oppure “zeru tituli”. Due situazioni diametralmente opposte, che pero’ hanno un comune denominatore: Mou ha già vinto,…
Il suo pensiero l'aveva gia espresso al termine della partita contro il Barcelona, ma Josè Mourinho non fa più mistero ormai della sua fede nerazzurra. Dopo aver baciato lo stemma in conferenza stampa…
Mourinho arriva ai microfoni di Sky, raggiante e carico al massimo: "E' il momento più bello della mia carriera. Il più bello di tutti. Per i miei ragazzi e per i tifosi dell'Inter il più bello di…
C'era riuscito già nel 2006 con i tifosi del Chelsea. Si era vestito e truccato come lo Special One e aveva deciso di fare una passeggiata sulle Ramblas. La sua incredibile somiglianza con il vate di…
Nei giorni scorsi girava la fantomatica notizia che Mourinho avrebbe accettato di guidare la nazionale ghanese ai prossimi mondiali di calcio che si svolgeranno in Sudafrica. Al fine di evitare…
Mourinho consulente della nazionale del Ghana durante i Mondiali sudafricani. L'indiscrezione, diffusa dal sito 'Ghanaweb.com' è stata ripresa prima dai 'medià inglesi e poi si è sparsa in tutta…
Mourinho al Real Madrid o al Chelsea o in giro per il Mondo a godersi i soldi meritatamente guadagnati a Milano? Tutti lo pensano, i non interisti lo vogliono ma sarà difficile se non impossibile. Si…
E poi non dite che non l'aveva detto. Mourinho, solo perché ha la maledetta colpa di essere Mourinho, è stato attaccato, discusso, messo alla gogna (mediatica) quando ha provato a spiegarglielo: "Caro…
Che Mourinho non parli più in campionato (proprio in questa rubrica avevamo azzardato l'ipotesi centrando in pieno il suo modus operandi...) non è una notizia. Se in un primo momento questo silenzio…
Da allenatore a fumetto. Mourinho entra nella "hall of fame paperolesi" cioè nella lista delle celebrità diventate protagoniste delle storie del giornalino più amato dai bambini, "Topolino". Il…
Ricapitoliamo. I due punti persi ieri sera a Firenze fanno male. Figuriamoci se seguiti dal solito incidente non proprio diplomatico. Mediaset Premium aveva lanciato la notizia, la Gazzetta dello…
L'Italia torna a far parte del "final four" di Champions dopo due anni e grazie all'"odiatissima" Inter di Mourinho. (L'ultima semifinalista era stata il Milan nel 2007). La squadra nerazzurra non…
L'unica persona che sembra provare del sano rammarico per quanto accaduto durante l'era Calciopoli pare essere proprio Josè Mourinho. "L'Inter lotta con tante cose" ha dichiarato oggi. Una di queste è…
Chissà in quale direzione si scateneranno opinionisti e addetti ai lavori dopo questa chiarissima dichiarazione di guerra di Mou. Rimpiangeranno il gesto delle manette? Penseranno a quando le sue…
«Non sono così stupido da saltare cinque partite: se avessi dovuto chiedere scusa lo avrei chiesto dopo la prima: Avendo ragione io, non chiedo scusa». Lo ha detto Mario Balotelli intervenendo…
Nel campionato italiano ci sono poche certezze, ma da quelle non si prescinde. Una di queste è sempre stata la presunta arroganza di Mourinho. Il giornalismo Rai, mai fazioso e di parte, dopo…
Il silenzio dell' allenatore portoghese va riempito con qualsiasi cosa. Durante la trasmissione Stadio Sprint alla domanda di Varriale se Ranieri fosse un grande allenatore, Mazzarri ha colto…
C’era una volta il Mourinho mediatico, brillante e agguerrito. L’incantatore delle folle, il re delle conferenze stampa, il tecnico senza peli sulla lingua. Zero politicamente corretto. All’inizio…