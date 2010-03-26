MOU A TESTA ALTA, BALOTELLI NO E. A. Provenzano Eva A. Provenzano 21 aprile 2010 - 11:54 21 aprile

E poi non dite che non l'aveva detto. Mourinho, solo perché ha la maledetta colpa di essere Mourinho, è stato attaccato, discusso, messo alla gogna (mediatica) quando ha provato a spiegarglielo: "Caro…