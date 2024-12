Nel classico pagellone del lunedì del Giornale, voto alto per l'Inter. I nerazzurri hanno battuto il Cagliari in trasferta con un secco 3-0, per la squadra di Inzaghi 7,5: "Nonostante questo campionato viva una delle sfide al vertice più appassionanti degli ultimi anni, ogni volta che l’Inter scende in campo la speranza di molti è che arrivi quel naturale calo di tensione che ti aspetteresti dopo una striscia di risultati impressionante ".

"Come già successo con la Lazio, il primo tempo dei nerazzurri è tutt’altro che trascendentale, con una squadra messa chiaramente in crisi dal ritmo e dall’organizzazione del Cagliari. Quando la vedi soffrire così, molti non possono che sperare in un passo falso che renda la lotta scudetto ancora più agonica. Eppure, in fondo al cuore, lo sai che, una volta arrivato l’inevitabile calo fisico dei rivali, questa Inter saprà trovare il modo di portarsi a casa il bottino pieno, anche in maniera un po’ fortunosa".