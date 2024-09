Il derby, insomma, arriva in un momento diametralmente opposto per i due. Però sono queste le partite che, spesso e volentieri, risvegliano i grandi giocatori. A Leao viene chiesto di trascinare il Milan fuori dalla palude in cui si è cacciato, attaccandosi, come un traino, alle sue folate offensive. Thuram, dal canto suo, è uno affamato: non molla un centimetro, corre, va in progressione, pronto a sfruttare le potenziali praterie che la difesa di Fonseca ha spesso lasciato in questo inizio campionato. L'aspettativa è, dunque, molto alta per entrambi. Il 9 da una parte, il 10 dall'altra: una volta erano fratelli di fascia, poi si sono separati per trovare ognuno la propria zona di comfort. In campo, a prescindere, promettono faville. Fuori, nella settimana della Fashion Week milanese, per due amanti di uno stile molto particolare come loro, anche".