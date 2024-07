Ecco, tutte queste qualità non le vedo nel Milan. Stanno cercando di prendere Fofana e Samardzic, d'accordo, ma ai rossoneri serve un leader in mezzo al campo, uno che abbia sì piedi buoni e idee chiare, ma anche una notevole personalità. Questo sarebbe fondamentale per trasmettere sul campo le direttive dell'allenatore: che avrà bisogno di tempo per organizzare la sua squadra. I tifosi dovranno avere pazienza e non pretendere tutto e subito. So che nel calcio si vorrebbe vincere sempre, ma in questo caso è necessario concedere a Fonseca un periodo durante il quale conoscere i materiale a sua disposizione. Se l'Inter non ha il problema di trovare la continuità del lavoro, perché Inzaghi è alla guida del gruppo da un po' di anni, i rossoneri ripartono da zero, con un nuovo tecnico e nuove idee. Non giudichiamo subito, aspettiamo, consapevoli che il Milan, proprio perché si chiama Milan e ha alle spalle una storta importante, deve saper divertire la gente attraverso il gioco".